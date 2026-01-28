Маск предложил вывести SpaceX на биржу в момент сближения Юпитера и Венеры

Богатейший житель планеты Илон Маск предложил приурочить возможное первичное публичное размещение акций (IPO) SpaceX к моменту максимального сближения Юпитера и Венеры, которое ожидается в июне, как и 55-летний юбилей самого миллиардера, родившегося 28 июня. Об этом со ссылкой на пять источников пишет Financial Times (FT).

Как напоминает издание, сроки выхода на биржу обычно определяются интересом инвесторов, рыночной конъюнктурой и готовностью самой компании, но Маск давно известен своей склонностью к символизму и зачастую подходит экстравагантно даже к самым серьезным деловым решениям.

По данным FT, планируется привлечь до 50 миллиардов долларов при оценке SpaceX примерно в 1,5 триллиона долларов, что позволит говорить о крупнейшем IPO в истории.

Ранее агентство Bloomberg анонсировало привлечение на развитие новых ракет компании 30 миллиардов долларов, указывая, что размещение бумаг пройдет до конца 2026 года.

Американская компания-производитель космической техники была основана в штате Техас в 2002 году Маском, декларировавшим стремление сократить расходы на полеты в космос для открытия пути к колонизации Марса, которую он продолжает пропагандировать.