В Румынии медведь растерзал 19-летнюю девушку в Карпатах

В Румынии медведь задрал 19-летнюю девушку, которая отправилась в поход со своим бойфрендом. Об этом сообщает Spotmedia.ro.

Нападение произошло в уезде Прахова. Пара совершала поход по предгорьям Карпат, когда столкнулась с медведем. Зверь бросился на девушку и утащил ее в лес. Ее возлюбленный вызвал экстренные службы.

Прибывшие спасатели обнаружили на месте только молодого человека. Позже они нашли неподалеку девушку, однако помочь ей было уже невозможно. По словам спасателей, эвакуация останков была крайне затруднена из-за труднопроходимой местности, а также потому что медведь бродил в 10-15 метрах от них.

Молодого человека доставили в город Буштень. Жителей района оповестили о присутствии на территории агрессивного зверя.

Ранее сообщалось, что в Индии медведь покалечил молодого человека, который отправился в лес за дровами. Находившегося без сознания юношу случайно нашел местный пастух.

