Свирепый дикий медведь покалечил отправившегося за дровами юношу

В Индии медведь нанес тяжелые увечья молодому человеку из штата Одиша

В Индии медведь покалечил молодого человека, который отправился в лес за дровами. Об этом сообщает Ommcom News.

Нападение произошло 9 июля в округе Сундаргарх штата Одиша. Юноша по имени Паду из деревни Тинта отправился за дровами утром и уже возвращался домой, когда на него из чащи выскочил «свирепый дикий медведь». Зверь набросился на юношу и нанес ему тяжелые увечья.

Повреждения оказались настолько серьезными, что Паду потерял сознание и остался лежать на месте нападения. Там его случайно обнаружил местный пастух и вызвал помощь.

Сначала молодого человека доставили в местную больницу. Однако там врачи приняли решение перевести пострадавшего в крупную городскую клинику, так как его травмы были слишком серьезными.

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