Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:46, 10 июля 2024Из жизни

Свирепый дикий медведь покалечил отправившегося за дровами юношу

В Индии медведь нанес тяжелые увечья молодому человеку из штата Одиша

Фото: Mukhtar Khan / AP

В Индии медведь покалечил молодого человека, который отправился в лес за дровами. Об этом сообщает Ommcom News.

Нападение произошло 9 июля в округе Сундаргарх штата Одиша. Юноша по имени Паду из деревни Тинта отправился за дровами утром и уже возвращался домой, когда на него из чащи выскочил «свирепый дикий медведь». Зверь набросился на юношу и нанес ему тяжелые увечья.

Повреждения оказались настолько серьезными, что Паду потерял сознание и остался лежать на месте нападения. Там его случайно обнаружил местный пастух и вызвал помощь.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Сначала молодого человека доставили в местную больницу. Однако там врачи приняли решение перевести пострадавшего в крупную городскую клинику, так как его травмы были слишком серьезными.

Ранее сообщалось, что жительница Канады спаслась от крупного гризли благодаря заколке для волос. Аксессуар лопнул в пасти зверя и отпугнул его.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Тюрьма — не могила, срок — не резина». Беркович выступила с первым заявлением после приговора

      В Грузии заявили о двойных стандартах Евросоюза

      Медведев дал «категорический» ответ на вопрос о приостановке боевых действий в зоне СВО

      Глава МИД Армении рассказал о ценности сотрудничества Еревана с НАТО

      Названы самые востребованные профессии в России

      Подсчитано количество отложивших покупку жилья россиян

      В России при помощи полсотни луп сожгли пшеницу на площади в 322 футбольных поля

      Рейтинг правящей партии в Эстонии снизился до рекордно низкой отметки

      Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком

      Госдума одобрила рост акцизов на алкоголь и табак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше