Медведь задрал 19-летнюю девушку. Как поход влюбленной пары к водопаду обернулся кошмаром?

В Румынии медведь расправился с 19-летней туристкой и напал на спасателей

Днем во вторник, 9 июля, в румынском уезде Прахова медведь набросился на пару, отправившуюся в поход. Зверь задрал 19-летнюю девушку и несколько раз атаковал спасателей. «Лента.ру» рассказывает о происшествии, из-за которого парламент Румынии собрался на внеочередное заседание.

Молодые люди столкнулись с медведем на туристической тропе

Пара пошла в поход в горы Бучеджи, Южные Карпаты, по популярной туристической тропе. 19-летняя девушка из Будапешта и ее бойфренд собирались добраться до одного из живописных водопадов. Молодой человек рассказал, что идти именно по этой тропе они решили в последний момент, потому что его возлюбленная очень просила об этом.

Я хотел пойти по другой дороге, но она сказала: «Давай пойдем по этому маршруту». Я ответил: «Давай поднимемся к водопаду и проведем чудесный день». Все произошло очень быстро. Я пытался отпугнуть медведя, но случилось страшное спутник погибшей

Около половины четвертого из леса на тропу выскочил медведь. Зверь быстро приближался, молодые люди бросились бежать, однако девушка споткнулась и упала. Зверь схватил ее за ногу и потащил в чащу, а потом сбросил в овраг глубиной примерно 100 метров и скатился следом.

Местность в горах Бучеджи Фото: kikiricky / Wikimedia Commons

В 14:45 молодой человек позвонил в экстренные службы и рассказал о случившемся. На место сразу же выдвинулся отряд спасателей. Позже юноша признался, что они взяли все необходимое для похода, кроме спрея для отпугивания медведей. «Не делайте глупостей, не ходите в горы без антимедвежьего спрея, потому что может случиться несчастье», — сказал он.

Медведь не подпускал спасателей к девушке и бросался на них

На место прибыли восемь спасателей и обнаружили молодого человека. Он был невредим. Вскоре они заметили и девушку, лежавшую в овраге. У нее были раны на ноге и спине. Признаков жизни она уже не подавала. Однако, когда отряд попытался приблизиться, на них бросился медведь.

Можете не верить, но у меня мурашки по коже бегали. В какой-то момент я услышал рев и подумал, что медведь добрался до кого-то из моих коллег. Я и сам был в опасности. Медведь был рядом с жертвой. Мы пытались приблизиться, но он не подпускал Серджиу Фрушиною спасатель

В итоге на место был вызван лесничий, который ликвидировал агрессивного медведя. Останки пострадавшей удалось вывезти из района происшествия только вечером. О завершении операции было объявлено в 21:15.

Тушу медведя отправили на экспертизу, так как его поведение, по мнению экспертов, было подозрительным. Они считают, что зверь мог быть заражен бешенством, так как набросился на пару без всякой причины.

Кроме того, прокуратура возбудила дело о браконьерстве. Следствие хочет проверить законность действий спасателей, которые потребовали от лесничих ликвидировать медведя.

Нападение медведя вызвало широкую дискуссию

Сразу же после случившегося многие официальные лица Румынии выступили за увеличение квот на отстрел медведей, а парламент собрался на внеочередную сессию. В стране обитает около восьми тысяч медведей, и это их вторая по численности популяция в Европе после России.

При этом в последнее время количество столкновений людей с медведями постоянно увеличивается. За последние 20 лет эти звери расправились с 26 людьми. Кроме того, жители уезда Прахова, где случилось нападения на девушку, рассказали, что медведи совершенно перестали бояться человека и ежедневно роются в мусорных контейнерах на глазах у всех.

В Румынии действует программа по переселению медведей подальше от жилья, однако министр окружающей среды Мирча Фечет заявил, что она «не дает никаких результатов». Он выступил за отстрел животных.

Сегодня (10 июля) я говорил с управляющим охотничьими угодьями там, где произошла трагедия. Он сказал, что за последние годы они переселили более 100 медведей в другие уезды Мирча Фечет министр окружающей среды Румынии

Президент страны Клаус Йоханнис не поддержал радикальных мер, но отметил, что для развития туризма в стране необходимо обезопасить популярные маршруты. «Мы не можем позволить животным нападать на людей, но и нельзя позволять отстреливать зверей просто ради развлечения. В этом вопросе нужно найти золотую середину», — заявил политик.

Фото: Huseyin Demirci / Anadolu Agency / Getty Images

Только за последние месяцы в Румынии случилось несколько нападений медведей на человека

Проблема агрессивных медведей серьезно обострилась в Румынии в последние месяцы. В частности, накануне нападения на девушку в уезде Прахова в зоопарке города Тыргу-Муреш полицейские ликвидировали медведя, который повадился забираться на территорию по ночам и охотиться на животных. Зверь расправился с тремя оленями и страусом.

Также недавно в сети стало распространяться видео, на котором двое мужчин встретили медведя на дороге и вышли из машины, чтобы покормить его. Зверь набросился на одного из них и повалил на землю, однако сразу же убежал, потому что другие автомобилисты начали сигналить

В апреле медведь атаковал 72-летнюю туристку из Шотландии и прокусил ей руку. А в том же уезде Прахова хищник забрался во двор одного из домов и расправился с несколькими животными.

При этом в 2023 году в экстренные службы поступило порядка семи с половиной тысяч звонков от граждан, которые заметили медведей рядом с жильем. Это в 4,5 раза больше, чем в 2019-м. В 2024 году таких сообщений было зафиксировано уже более двух тысяч. В данный момент власти пытаются найти выход из ситуации, однако, как пишут румынские СМИ, в правительстве нет единства по поводу нашествия медведей, и быстрых решений ждать не приходится.

