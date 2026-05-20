Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:42, 20 мая 2026Путешествия

Водитель перевернувшегося на Байкале катера ездил без прав

Владельцу перевернувшегося на Байкале катера грозит 10 лет тюрьмы
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Zvezdanews | «Звезда»»

Водитель перевернувшегося на озере Байкал катера ездил без прав — ему грозит до семи лет тюрьмы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что у 49-летнего водителя Александра Ц. не было прав на управление маломерным судном, которым является судно-амфибия «Хивус». Как сообщает Shot, его задержали и предъявили обвинение по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Также сообщается, что задержали владельца судна. Он не поставил его на учет, а также допустил мужчину к вождению без лицензии. Ему грозит 10 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Кроме того, выяснилось, что все 17 пассажиров катались на лодке без спасательных жилетов. К тому же на судне было разрешено провозить до 12 человек.

19 мая судно-амфибия «Хивус» перевернулось на озере Байкал. Пять человек не выжили. Также известно, что компанию-организатора ранее уже обвиняли в нарушении безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

    Звезды сериала «Не родись красивой» показали внешность спустя 20 лет

    Семьи с детьми полетели на отдых в Турцию с депортируемым насильником в самолете

    Торнадо сорвал крышу дома россиян и попал на видео

    В офисе Зеленского рассказали о его планах посетить дружественную России страну

    Трамп позавидовал количеству российских ледоколов

    Песков заявил о противостоянии угрозам Киева

    На Украине высказались о возможности проведения выборов в 2027 году

    Назван способ обезопасить столицу российского региона от ударов ВСУ

    В России впервые спасли пациентку с отказавшим сердцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok