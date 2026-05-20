Водитель перевернувшегося на Байкале катера ездил без прав

Владельцу перевернувшегося на Байкале катера грозит 10 лет тюрьмы

Водитель перевернувшегося на озере Байкал катера ездил без прав — ему грозит до семи лет тюрьмы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что у 49-летнего водителя Александра Ц. не было прав на управление маломерным судном, которым является судно-амфибия «Хивус». Как сообщает Shot, его задержали и предъявили обвинение по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Также сообщается, что задержали владельца судна. Он не поставил его на учет, а также допустил мужчину к вождению без лицензии. Ему грозит 10 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Кроме того, выяснилось, что все 17 пассажиров катались на лодке без спасательных жилетов. К тому же на судне было разрешено провозить до 12 человек.

19 мая судно-амфибия «Хивус» перевернулось на озере Байкал. Пять человек не выжили. Также известно, что компанию-организатора ранее уже обвиняли в нарушении безопасности.