Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:49, 15 октября 2025Силовые структуры

Неудовлетворенный тремя проститутками вялый россиянин потерпел фиаско

Суд оштрафовал петербуржца на ₽150 тысяч за ложный донос на трех проституток
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Суд Петербурга признал местного жителя, 50-летнего Виктора, виновным в ложном доносе на трех проституток, которым не удалось его удовлетворить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Он так и не признал вину, утверждая, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому не все обстоятельства горячей ночи помнит, но денег в кредит не брал.

Печальная история петербуржца случилась в марте, когда он решил весело провести время с девушкой по вызову. В интернете он нашел проститутку Ольгу, которой за шестичасовую работу перевел 30 тысяч рублей. Однако она не смогла удовлетворить клиента и вызвала на подмогу коллегу Веронику. Впрочем, вдвоем им также не удалось добиться результата, так как, по их словам, инструмент Виктора оставался вялым.

Все еще надеющийся на успех мужчина попросил девушек о легком эротическом шоу стоимостью 50 тысяч рублей и пригласил им в помощь проститутку Настю. За этот all inclusive они запросили у Виктора еще 100 тысяч рублей, сделав скидку за его особенности. Такой суммы у него не оказалось, и он взял кредит. Несмотря на старания девушек, он вновь потерпел фиаско в постели и уснул, а гостьи оставили его в покое и ушли.

Через несколько дней, подсчитав, что отдал за безуспешные утехи 190 тысяч рублей без всякого удовлетворения, Виктор обратился в полицию и заявил, что неизвестные без его ведома оформили на него кредит. Полицейские провели расследование, нашли проституток, но они предъявили им переписку и скрины переводов, после чего Виктор был обвинен в совершении преступления по статье 306 УК РФ («Ложный донос»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китайские автоконцерны внезапно подняли цены на свои машины в России. Подорожали все популярные модели

    В европейской стране спрогнозировали рекордные поставки российского газа

    Россиянка отдала шесть килограммов ювелирных украшений на замену домофона

    Артемий Лебедев раскрыл огромную проблему европейской страны

    Родители 27 лет не выпускали дочь из комнаты

    Вышел самый мощный смартфон Honor

    Новая ускоренная система въезда в Европу вызвала столпотворение в аэропорту

    Сборная Боливии по футболу посетила «Вкусно — и точка» после поражения

    ВС России продвинулись в Волчанске

    Неудовлетворенный тремя проститутками вялый россиянин потерпел фиаско

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости