Неудовлетворенный тремя проститутками вялый россиянин потерпел фиаско

Суд оштрафовал петербуржца на ₽150 тысяч за ложный донос на трех проституток

Суд Петербурга признал местного жителя, 50-летнего Виктора, виновным в ложном доносе на трех проституток, которым не удалось его удовлетворить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Он так и не признал вину, утверждая, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому не все обстоятельства горячей ночи помнит, но денег в кредит не брал.

Печальная история петербуржца случилась в марте, когда он решил весело провести время с девушкой по вызову. В интернете он нашел проститутку Ольгу, которой за шестичасовую работу перевел 30 тысяч рублей. Однако она не смогла удовлетворить клиента и вызвала на подмогу коллегу Веронику. Впрочем, вдвоем им также не удалось добиться результата, так как, по их словам, инструмент Виктора оставался вялым.

Все еще надеющийся на успех мужчина попросил девушек о легком эротическом шоу стоимостью 50 тысяч рублей и пригласил им в помощь проститутку Настю. За этот all inclusive они запросили у Виктора еще 100 тысяч рублей, сделав скидку за его особенности. Такой суммы у него не оказалось, и он взял кредит. Несмотря на старания девушек, он вновь потерпел фиаско в постели и уснул, а гостьи оставили его в покое и ушли.

Через несколько дней, подсчитав, что отдал за безуспешные утехи 190 тысяч рублей без всякого удовлетворения, Виктор обратился в полицию и заявил, что неизвестные без его ведома оформили на него кредит. Полицейские провели расследование, нашли проституток, но они предъявили им переписку и скрины переводов, после чего Виктор был обвинен в совершении преступления по статье 306 УК РФ («Ложный донос»).