Россиянин с импотенцией оклеветал проституток и попал под уголовную статью

В Петербурге мужчина взял кредит на проституток, оклеветал их и попал под статью

В Санкт-Петербурге 50-летний местный житель с импотенцией взял кредит на проституток, оклеветал их и стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, инцидент произошел в марте текущего года. Тогда фигурант нашел в интернете девушку для плотских утех. Он вызвал ее на шесть часов и перевел 30 тысяч рублей. После безуспешных попыток она не смогла удовлетворить заказчика. После этого он заказал фрукты и духи для девушки, стоимостью 3500 тысячи рублей. Затем та пригласила к ним свою знакомую за дополнительную плату. Когда вторая девушка приехала, они стали работать вдвоем с мужчиной. Однако результата петербуржец так и не получил. Затем он попросил дам о легком эротическом шоу стоимостью 50 тысяч рублей и пригласил третью девушку к ним в компанию. Втроем девушки запросили у него за коллективную работу еще 100 тысяч рублей. Таких денег у него не оказалось и фигурант взял кредит. После того как он получил деньги, мужчина перевел их третьей девушке на счет.

В результате три проститутки не смогли удовлетворить мужчину, и он лег спать. За все время он перевел им 190 тысяч рублей.

Спустя несколько дней после этого петербуржец решил, что не получил заказанные им услуги и подал в полицию заявление. В нем он обвинил девушек в том, что они якобы взяли кредит на его имя и перевели деньги другим неизвестным лицам. Однако правоохранители разобрались в ситуации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ («Ложный донос о совершении лицом тяжкого преступления»).

