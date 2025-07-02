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11:24, 2 июля 2025Силовые структуры

Россиянка из ревности заявила в полицию о похищении дочери

В Ульяновской области осудят женщину за ложный донос из ревности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ульяновской области осудят женщину за ложный донос из ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). По данным следствия, 15 июня 42-летняя женщина знала, что ее несовершеннолетний ребенок находится со своим отцом и его знакомой, но из-за ревности позвонила в полицию и сообщила о похищении дочери с применением насилия. После чего в правоохранительных органах составила письменное заявление.

Расследование преступления завершено, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянка из мести заявила в полицию на знакомого.

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