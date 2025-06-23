Россиянка из мести заявила в полицию на знакомого

В Карачаево-Черкесии осудят женщину за ложный донос из мести

В Карачаево-Черкесии осудят женщину за ложный донос из мести. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ей предъявлено обвинение по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). По данным следствия, 19 марта женщина с целью отомстить знакомому подала в правоохранительные органы заявление на него о якобы совершенном против нее преступлении.

Следователи провели комплекс мероприятий для установления произошедшего. В ходе было установлено, что сообщенная женщиной информация не подтвердилась. Собранная доказательная база признана достаточной и уголовное дело будет передано в суд. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянка предстанет перед судом за выдуманное изнасилование.