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11:47, 23 июня 2025Силовые структуры

Россиянка из мести заявила в полицию на знакомого

В Карачаево-Черкесии осудят женщину за ложный донос из мести
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесии осудят женщину за ложный донос из мести. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ей предъявлено обвинение по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). По данным следствия, 19 марта женщина с целью отомстить знакомому подала в правоохранительные органы заявление на него о якобы совершенном против нее преступлении.

Следователи провели комплекс мероприятий для установления произошедшего. В ходе было установлено, что сообщенная женщиной информация не подтвердилась. Собранная доказательная база признана достаточной и уголовное дело будет передано в суд. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянка предстанет перед судом за выдуманное изнасилование.

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