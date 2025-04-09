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13:59, 9 апреля 2025Силовые структуры

Россиянка предстанет перед судом за выдуманное изнасилование

В Благовещенке осудят женщину, заявившую об изнасиловании с целью скрыть измену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Благовещенке осудят женщину, заявившую об изнасиловании с целью скрыть измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Амурской области.

Ей предъявлено обвинение по статье 306 («Заведомо ложный донос о совершении преступления») УК РФ.

По данным следствия, 28 декабря 2024 года 25-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании мужчиной, с которым накануне познакомилась в одном из ночных заведений города. В момент принятия заявления ее уведомили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Она настаивала на достоверности изложенных сведений.

С целью проверки данных следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и начали оперативно-розыскные мероприятия. В результате факт совершения преступления не подтвердился. После она рассказала, что таким образом пыталась скрыть факт измены и оправдаться перед сожителем.

Обвиняемая раскаялась в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин пытался лишить бывшую жену родительских прав и получил срок.

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