Россиянин пытался лишить бывшую жену родительских прав и получил срок

Житель Волгоградской области получил 8 лет за клевету на бывшую жену

В Волжском Волгоградской области местный житель получил восемь лет лишения свободы за клевету на бывшую жену. Он хотел лишить ее родительских прав на их общих детей, обвинив ее в совершении особо тяжких преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Как установил суд, после развода мужчина хотел добиться, чтобы трое малолетних детей жили с ним, а не с их матерью, как определил суд. Для этого он обвинил женщину и ее приятеля в совершении особо тяжких преступлений, рассчитывая таким образом добиться уголовного преследования и лишить ее родительских прав.

С 2022 года и на протяжении более двух лет фигурант неоднократно писал заявление правоохранителям на бывшую супругу. В них мужчина рассказывал, что она вместе с ее знакомым совершали преступления против его детей. Кроме того, он вынуждал детей лжесвидетельствовать перед сотрудниками органов, проводивших проверки, и заставил детей сделать видеообращения с ложными обвинениями против матери и ее приятеля. В результате проведения следственных мероприятий и по итогам судебных экспертиз все заявления осужденного были проверены и не получили подтверждения.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 306 («Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения») и части 4 статьи 150 («Вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления») УК РФ. Фигурант будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 280 часам обязательных работ жительницу Благовещенска, которая инсценировала свое избиение двумя знакомыми мужчинами.