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11:41, 5 ноября 2024Силовые структуры

Инсценировавшей свое избиение россиянке вынесли приговор

СК: жительницу Благовещенска осудили за инсценировку своего избиения
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Суд приговорил к 280 часам обязательных работ жительницу Благовещенска, которая инсценировала свое избиение двумя знакомыми мужчинами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Амурской области.

Женщину признали виновной по статье 306 («Заведомо ложный донос о совершении преступления») УК РФ.

По данным следствия, двое мужчин инсценировали избиение жительницы Благовещенска по ее личной просьбе — они облили женщину зеленкой, обрили ей волосы на голове и высказали угрозы. Все происходящее было снято на видео и опубликовано на просторах сети.

Когда ролик в интернете обнаружил заместитель прокурора города, злоумышленница решила скрыть постановочный характер видео и написала на мужчин ложное заявление в полицию. Там в отношении «нападавших» возбудили уголовные дела по статьям 213 («Хулиганство») и 119 («Угроза убийством») УК РФ, которые впоследствии были прекращены.

Ранее в Воронеже житель Тамбовской области забил насмерть 17-летнюю девушку и украл у нее банковскую карту. Суд отправил злоумышленника на принудительное лечение.

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