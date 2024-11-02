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20:05, 2 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин забил насмерть 17-летнюю девушку и был отправлен на принудительное лечение

В Воронеже мужчина отправлен на принудительное лечение за убийство 17-летней
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Воронеже житель Тамбовской области забил насмерть 17-летнюю девушку, украл у нее банковскую карту, и суд отправил его на принудительное лечение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Воронежской области.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Во время следствия была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. В результате выяснилось, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. В момент совершения преступления он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, поэтому суд постановил применить в отношении него принудительную меру в виде лечения в стационарных условиях специализированного типа.

Как установил суд, преступление произошло в январе 2024 года в квартире жилого дома в Ленинском районе Воронежа. Там фигурант поссорился с пострадавшей, избил ее по голове, шее, груди. Девушка не выжила. После расправы подсудимый отнес ее к мусорным бакам и скрылся. Кроме того, он выкрал банковскую карту потерпевшей и снял с ее счета деньги, которые потратил на собственные нужды.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан мужчина, который напал на девушку и избил ее после того, как она отказалась с ним познакомиться.

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