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09:40, 20 сентября 2024Силовые структуры

В российском городе мужчина избил девушку из-за отказа с ним познакомиться

В Москве задержан мужчина, который напал на девушку из-за отказа познакомиться

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве задержан мужчина, который напал на девушку и избил ее после того, как она отказалась с ним познакомиться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, инцидент произошел у торгового центра на Новоясеневском проспекте. Оперативники узнали о случившемся из средств массовой информации. Злоумышленника задержали в кротчайшие сроки. Следователи проводят с ним допрос.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что Анапский городской суд арестовал двух уроженцев Кавказа, напавших на аниматоров после отказа девушки познакомиться. Пострадавшая была в компании своего парня, в итоге их обоих избили.

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      Анна Габай
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