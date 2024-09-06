Избивших аниматоров из-за отказавшей в знакомстве девушки россиян арестовали

В Анапе арестовали двух уроженцев Кавказа, избивших аниматоров

Анапский городской суд арестовал двух уроженцев Кавказа за нападение на аниматоров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россияне будут находиться в СИЗО два месяца.

Установлено, что 3 сентября в одном из кафе на Пионерском проспекте после отказа девушки познакомиться, мужчины напали на компанию аниматоров.

Происшествие попало на видео и было опубликовано Telegram-каналом «Голос Дагестана». Издание отмечает, что девушка была в компании своего парня, в итоге их обоих избили.

В тот же день, 3 сентября, следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. Руководитель следственного управления поручил установить все обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, причастных к совершению преступления, поставив ход расследования на контроль.