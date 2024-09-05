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15:20, 5 сентября 2024Силовые структуры

Силовики задержали избивших за отказ девушки в знакомстве аниматоров кавказцев

Кавказцев, избивших аниматоров за отказ девушки в знакомстве, задержало МВД

Кадр: Telegram-канал «СУ СКР по Краснодарскому краю»

В Кабардино-Балкарии российские силовики задержали двух уроженцев Кавказа, подозреваемых в нападении на группу аниматоров в Анапе. Об этом в четверг, 5 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их аресте и помещении на время расследования в СИЗО. Установлено, что 3 сентября в одном из кафе на Пионерском проспекте после отказа девушки познакомиться, мужчины напали на компанию аниматоров.

Происшествие попало на видео и было опубликовано Telegram-каналом «Голос Дагестана». Издание отмечает, что девушка была в компании своего парня, в итоге их обоих избили.

В тот же день, 3 сентября, следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. Руководитель следственного управления поручил установить все обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, причастных к совершению преступления, поставив ход расследования на контроль.

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      Владимир Седов
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