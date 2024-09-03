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13:40, 3 сентября 2024Силовые структуры

Уроженцы Кавказа избили группу аниматоров из-за отказавшей в знакомстве девушки

В СК завели дело после видео с избиением группой россиян девушки и ее парня

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Краснодарском крае завели уголовное дело из-за нападения мужчин на группу аниматоров. Об этом во вторник, 3 сентября, в своем Telegram-канале сообщает краевое управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, несколько уроженцев Кавказа, находясь на Пионерском проспекте Анапы, захотели познакомиться с девушкой из группы аниматоров. Получив отказ, россияне напали на компанию и причинили телесные повреждения. Происшествие попало на видео и было опубликовано Telegram-каналом «Голос Дагестана». Издание отмечает, что девушка была в компании своего парня, в итоге их обоих избили.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. Руководитель следственного управления поручил установить все обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, причастных к совершению преступления, поставив ход расследования на контроль.

2 сентября сообщалось, что в Московской области следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Дагестана, который избил таксиста в Люберцах из-за нежелания оплатить поездку.

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      Владимир Седов
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