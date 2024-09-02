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20:39, 2 сентября 2024Силовые структуры

В отношении избившего таксиста из-за нежелания оплатить поездку россиянина возбудили дело

Следователи возбудили дело о мошенничестве по факту избиения таксиста в Люберцах

Кадр: Telegram-канал МВД России

В Московской области следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Дагестана, который избил таксиста в Люберцах из-за нежелания оплатить поездку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

31 августа сообщалось, что водитель Денис из Москвы довез клиента до места назначения, однако мужчина не захотел платить за поездку и вступил с ним в перепалку. В какой-то момент злоумышленник вышел из салона авто и попытался ударить таксиста прямо через водительское окно. В результате таксист потерял контроль над управлением и задел несколько припаркованных поблизости автомобилей.

2 сентября стало известно о задержании дагестанца.

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