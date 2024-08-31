В Москве мужчина напал на таксиста из-за нежелания платить за проезд

В Москве мужчина из Дагестана избил таксиста, потому что не захотел платить

Житель Дагестана избил столичного таксиста после того, как отказался платить за проезд. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Инцидент попал на съемку видеорегистратора. Водитель Денис из Москвы довез клиента до места назначения, однако по прибытии мужчина не захотел платить и вступил с ним в перепалку. Когда таксист обратил внимание на грубый тон пассажира и его нежелание платить, мужчина только разозлился сильнее. Он стал угрожать водителю, вышел из автомобиля, подошел к боковому окну и начал требовать, чтобы Денис тоже вышел.

Когда таксист отказался, мужчина бросил еще несколько оскорблений и стал уходить. Однако, услышав вслед слово «кидалово», он вернулся и напал на водителя, попытавшись ударить его сначала ногой, а затем кулаком. Второй удар достиг цели и пришелся Денису по носу и челюсти. В момент удара машина уже двигалась, таксист ненадолго потерял контроль над управлением и задел несколько припаркованных поблизости машин.

Неадекватный пассажир попал на видео регистратора. На место происшествия вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после одной просьбы — не смотреть за рулем видео с телефона и следить за дорогой.