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13:54, 2 сентября 2024Силовые структуры

Избившего таксиста из-за нежелания оплатить проезд россиянина задержали

Силовики задержали мужчину, избившего таксиста в Люберцах из-за оплаты проезда
Начало событий в новости В Москве мужчина напал на таксиста из-за нежелания платить за проезд

Кадр: Telegram-канал МВД России

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который избил таксиста в Люберцах из-за нежелания платить за проезд. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, злоумышленник был задержан в Алексине Тульской области. Ранее он уже был неоднократно судим. Сейчас силовики передали мужчину следователям для принятия процессуального решения.

О жителе Дагестана, который избил таксиста из-за оплаты проезда, стало известно в субботу, 31 августа. По предварительным данным, водитель Денис из Москвы довез клиента до места назначения, однако по прибытии мужчина не захотел платить и вступил с ним в перепалку. В какой-то момент злоумышленник вышел из салона авто и попытался ударить таксиста ногой и кулаком прямо через водительское окно.

Второй удар пришелся Денису по носу и челюсти, из-за чего он временно потерял контроль над управлением и задел несколько припаркованных поблизости машин. Все происходящее попало на видео регистратора.

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      Олеся Мицкевич
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