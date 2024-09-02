Избившего таксиста из-за нежелания оплатить проезд россиянина задержали

Силовики задержали мужчину, избившего таксиста в Люберцах из-за оплаты проезда

Начало событий в новости В Москве мужчина напал на таксиста из-за нежелания платить за проезд

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который избил таксиста в Люберцах из-за нежелания платить за проезд. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, злоумышленник был задержан в Алексине Тульской области. Ранее он уже был неоднократно судим. Сейчас силовики передали мужчину следователям для принятия процессуального решения.

О жителе Дагестана, который избил таксиста из-за оплаты проезда, стало известно в субботу, 31 августа. По предварительным данным, водитель Денис из Москвы довез клиента до места назначения, однако по прибытии мужчина не захотел платить и вступил с ним в перепалку. В какой-то момент злоумышленник вышел из салона авто и попытался ударить таксиста ногой и кулаком прямо через водительское окно.

Второй удар пришелся Денису по носу и челюсти, из-за чего он временно потерял контроль над управлением и задел несколько припаркованных поблизости машин. Все происходящее попало на видео регистратора.

