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11:57, 28 августа 2024Россия

В Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после одной просьбы

В Москве таксист-мигрант атаковал пассажирку после просьбы не смотреть видео

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после одной просьбы — не смотреть за рулем видео с телефона. Об этом сообщает портал «Регнум».

Как рассказала пассажирка Дарья Д., она объяснила водителю Фаридуну М., что уже дважды попадала в ДТП из-за такого поведения таксистов. Мигрант отреагировал на слова пассажирки с агрессией и атаковал женщину — попытался дотянуться до нее рукой.

«Называл меня нацисткой и фашисткой, с чего не знаю, я ни полслова не сказала про его национальность. Потом начал угрожать (...) Пытался до меня дотянуться и это все на скоростной магистрали», — рассказала пострадавшая.

Когда таксист начал тормозить, женщина выскочила из автомобиля. Мигрант попытался преследовать жертву, но в итоге уехал, бросив пассажирку на трассе. В поддержке Uber, через который Дарья Д. оформляла заказ, не смогли помочь пострадавшей, а полиция приехала на вызов москвички лишь после третьего звонка — через час после нападения мигранта.

В МВД не комментировали случившееся.

Ранее сообщалось, что мигранты напали на россиянина из-за замечания и стали фигурантами двух дел.

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