Двое мигрантов напали на россиянина из-за замечания и стали фигурантами двух дел

СК возбудил два дела после конфликта мигрантов с жильцами дома во Владивостоке

Следователи возбудили уголовные дела после конфликта мигрантов с жильцами одного из домов во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

По данным СК, инцидент произошел на улице Давыдова. В субботу, 24 августа, местный житель сделал замечание двум иностранным гражданам, которые находились в подъезде в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок. В ответ на это один из мигрантов возмутился и напал на жильца.

На следующий день члены общественной организации, узнав о произошедшем, прибыли к дому для выяснения обстоятельств. Между ними и иностранцами возник конфликт, в ходе которого последние совершили покушение на жизнь двух своих оппонентов и затем скрылись с места на автомобиле.

Сейчас в отношении мигрантов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 («Грубое нарушения общественного порядка») и части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. СК также даст оценку действиям полицейских, которые, по словам жильцов дома, не реагировали на их обращения из-за иностранцев.

Ранее полиция задержала 27-летнего безработного гражданина одного из государств ближнего зарубежья, который избил 39-летнего жителя Москвы палкой.