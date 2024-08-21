Безработный мигрант избил россиянина палкой и был задержан

В Москве полиция задержала мигранта, который избил москвича палкой

В Москве полиция задержала 27-летнего безработного гражданина одного из государств ближнего зарубежья, который избил 39-летнего местного жителя палкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по столице.

Мигрант находился в России с просроченной регистрацией. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима проживания в России»). Следователи также возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Иностранец заключен под стражу.

По версии следствия, мигрант, находясь около кафе на Широкой улице, напал с палкой на прохожего. В результате он несколько раз ударил пострадавшего по телу и голове.

Ранее в Красноярском крае мигранта обвинили в нападении на пассажира такси — он назначил свою цену на поездку и избил мужчину за отказ платить больше.