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13:27, 6 августа 2024Россия

В России мигрант назначил свою цену на поездку в такси и избил пассажира за отказ платить

В Красноярском крае мигранта обвинили в нападении на пассажира такси

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Красноярском крае мигранта обвинили в нападении на пассажира такси — он назначил свою цену на поездку и избил мужчину за отказ платить больше, пишет «Московский комсомолец».

Со слов пассажира, он вызвал такси через приложение, агрегатор показывал конкретную стоимость за поездку, однако таксист по приезде заявил, что его услуги обойдутся в несколько раз дороже. На эти условия мужчина не согласился, после чего мигрант якобы применил силу, уточняет издание.

Мужчина написал заявление в полицию и обратился к местному депутату. По данным издания, назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшему, по результатам которой будет принято решение.

Ранее в Ноябрьске на Ямале таксист-мигрант угрожал россиянам расправой из-за 100 рублей.

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      Елена Торубарова
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