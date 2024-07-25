На Ямале таксист-мигрант угрожал россиянам расправой из-за 100 рублей

В Ноябрьске на Ямале таксист-мигрант угрожал россиянам расправой из-за 100 рублей, пишет «Главный региональный».

По данным издания, водитель выгнал из машины клиентов, которые хотели воспользоваться его услугами за 100 рублей. При этом стоимость назначило приложение для вызова такси. Однако символическая плата приезжего рабочего не устроила и он начал скандалить.

«В ответ водитель начал агрессивно выходить из машины, ругаться, угрожать мне и пытаться нанести телесные повреждения», — цитирует издание пассажирку такси, которую в итоге отказались везти.

Ранее в Подмосковье мигрант-таксист во время конфликта с пассажиркой в нецензурной форме высказался в адрес председателя Следственного комитета.