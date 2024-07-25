Подмосковная община начала искать оскорбившего Бастрыкина таксиста

В подмосковном Видном община начала искать оскорбившего Бастрыкина таксиста

В Подмосковье мигрант-таксист в ходе конфликта с пассажиркой в нецензурной форме высказался в адрес председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина и попал на видео. Снятый участницей конфликта видеоролик опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV». Там утверждают, что местные жители начали поиски мигранта.

На видео россиянка отчитывает сидящего за рулем такси иностранца. Поскольку записана только часть конфликта, неизвестно, что стало его причиной. В ответ на обещание пассажирки пожаловаться Бастрыкину, таксист нецензурно выругался в его адрес, а затем оскорбил и пассажирку.

В канале утверждается, что община города Видное, где произошел инцидент, начала поиски таксиста.

Ранее Бастрыкин резко высказался о российской миграционной политике. Глава СК подверг критике работу Госдумы, на что бурно отреагировал ряд депутатов и председатель нижней палаты Вячеслав Володин. После этого парламентарии предложили СК представить свои предложения по совершенствованию миграционного законодательства. 19 июля такие предложения были направлены в нижнюю палату парламента.