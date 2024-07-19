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11:46, 19 июля 2024Силовые структуры

Бастрыкин предложил ужесточить меры по борьбе с преступностью мигрантов

Глава СК направил в Госдуму предложения по борьбе с преступностью мигрантов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности со стороны мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве подготовили ряд мер, направленный на установление четкого контроля за иностранцами, прибывающими в Россию. Среди них — введение биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих в страну иностранных граждан. Кроме того, СК предлагает полный запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».

По данным ведомства, за минувшее полугодие на 55 процентов выросло число экстремистских преступлений в России, совершенных мигрантами.

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      Любовь Ширижик
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