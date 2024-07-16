Стало известно о росте экстремистских преступлений мигрантов в России

СК: число экстремистских преступлений мигрантов в РФ выросло на 55 %

За минувшее полугодие на 55 процентов выросло число экстремистских преступлений в России, совершенных мигрантами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по итогам совещания с участием председателя Александра Бастрыкина.

За шесть месяцев на пять процентов увеличилось количество изнасилований со стороны приезжих и на 25 процентов число развратных действий в отношении детей.

Бастрыкин призвал подчиненных пристально следить и реагировать на все нарушения закона, анализировать региональную обстановку с учетом особенностей местной миграционной ситуации. Глава ведомства уверен, что проблема преступности среди иностранных граждан связана со злоупотреблениями сотрудников контролирующих и правоохранительных органов, предпринимателей, нанимающих мигрантов.

Бастрыкин потребовал от руководителей территориальных следственных органов реагировать на нарушения миграционного законодательства и пресекать криминальную деятельность по массовому завозу рабочей силы из других стран.

11 июля сообщалось, что в Рязанской области суд арестовал двоих граждан Узбекистана за избиение местных жителей.