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19:49, 11 июля 2024Силовые структуры

Двоих мигрантов арестовали за избиение россиян

В Рязанской области суд арестовал двоих граждан Узбекистана за избиение россиян

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Рязанской области суд арестовал двоих граждан Узбекистана за избиение местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мигранты проходят обвиняемыми по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По версии следствия, 6 июля между обвиняемыми и четырьмя жителями Рязани произошел конфликт, во время которого иностранцы избили россиян. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Петрозаводске мигранты избили двоих россиян, вступившихся за девушек. Инцидент попал на видео.

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