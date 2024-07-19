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12:05, 19 июля 2024Силовые структуры

Бастрыкин выдвинул новое основание для лишения мигрантов российского гражданства

Глава СК предлагает лишать мигрантов гражданства РФ за преступления
Начало событий в новости Бастрыкин предложил ужесточить меры по борьбе с преступностью мигрантов

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России предлагает добавить новое основание для лишения мигрантов российского гражданства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В направленных в Госдуму предложениях указано, что факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления должен служить основанием для лишения гражданства натурализованных граждан.

В ведомстве считают, что нужно жестче урегулировать этот вопрос. В СК подготовили ряд мер, направленных на установление четкого контроля за иностранцами, прибывающими в Россию. Среди них — введение биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих в страну иностранных граждан. Кроме того, СК предлагает полный запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».

По данным ведомства, за минувшее полугодие на 55 процентов выросло число экстремистских преступлений в России, совершенных мигрантами.

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      Любовь Ширижик
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