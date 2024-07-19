Назван способ борьбы с уклонистами-мигрантами в России

СК предлагает сразу ставить мигрантов на воинский учет с гражданством РФ

В Следственном комитете (СК) России предложили новый способ борьбы с уклонистами-мигрантами, получившими российское гражданство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомства.

Постановку на воинский учет натурализованных граждан нужно синхронизировать с получением паспорта при получении гражданства России.

Вместе с тем СК предлагает добавить новое основание для его лишения. В направленных в Госдуму предложениях указано, что факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления должен служить основанием для лишения российского гражданства. В ведомстве считают, что нужно жестче урегулировать этот вопрос.

В СК подготовили ряд мер, направленный на установление четкого контроля за иностранцами, прибывающими в Россию. Среди них — введение биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих в страну иностранных граждан. Кроме того, СК предлагает полный запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».