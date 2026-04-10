Хоровод и ярмарку устроят на международном фестивале народного искусства в России

14:43, 10 апреля 2026

Фестиваль народного искусства «Садко» пройдет в Великом Новгороде 19—21 июня
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Международный фестиваль народного искусства и ремесел «Садко» пройдет в Великом Новгороде с 19 по 21 июня, сообщили организаторы.

В первый день пройдет творческая лаборатория народного искусства, во второй — устроят шествие участников фестиваля по историческому центру Великого Новгорода, открытие фестиваля у памятника «Тысячелетие России» в Кремле, концерт «Хоровод культур» на сценической площадке Ярославова дворища, ремесленную ярмарку на Ярославовом дворище и интерактивную площадку «Творческое единение» с демонстрационными ремесленными мастер-классами.

Третий день пригласит зрителей на уже 49-й областной летний праздник фольклора и ремесел «У наших ворот всегда хоровод» в музее народного деревянного зодчества «Витославлицы». Там проведут народное гулянье с выступлением творческих коллективов, показы народных костюмов, народные игры, еще одну ярмарку. Продолжит работу и площадка «Творческое единение» с демонстрационными мастер-классами.

Отмечается, что впервые фестиваль «Садко» прошел в Великом Новгороде в 1990 году. Его гостями в разные годы становились фольклорные коллективы из 23 стран. Фестиваль носит имя былинного купца Садко (Сотко Сытинича), который, согласно летописным источникам, жил в Великом Новгороде в XII веке.

В марте в Великом Новгороде Мариинский театр открыл новый сезон фестиваля «Гений места» концертом на родине Сергея Рахманинова. Первый вечер масштабного проекта представили народный артист России Валерий Гергиев и объединенные коллективы Мариинского и Большого театров.

