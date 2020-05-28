Бунтующий из-за смерти чернокожего город в США запросил ввод войск

Власти бунтующего из-за смерти чернокожего гражданина Джорджа Флойда города Миннеаполис (штат Миннесота) запросили ввод войск Национальной гвардии США. Об этом сообщает телеканал Fox 9.

Известно, что в городе фиксируются многочисленные случаи грабежа и мародерства. Руководства штата уже отправило несколько десятков полицейских в город, теперь ожидается прибытие военных.

Мэр города Джейкоб Фрей накануне обратился к жителям города. «Пожалуйста, Миннеаполис, мы не можем позволить трагедии породить еще одну трагедию. (...) Мы просим вашей помощи в сохранении мира», — подчеркнул он.

Национальная гвардия США — вооруженные формирования, которые входят в состав сухопутных сил и Военно-воздушных сил.

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Ранее сообщалось, что данный бунт привел к еще одной гибели в результате стрельбы и перекинулся дальше — протесты также начались в Лос-Анджелесе. Отмечается, что в центре Миннеаполиса замечено несколько очагов пожаров, полностью сгорели несколько магазинов.

Протесты начались 27 мая в Миннеаполисе после смерти чернокожего мужчины, пострадавшего в результате ареста с применением силы.

Мужчину арестовали 25 мая возле продуктового магазина после того, как он якобы расплатился там поддельным чеком. Полицейские выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Позднее выяснилось, что мужчина страдал от неких проблем со здоровьем. На видео задержания, которое широко распространилось в социальных сетях, горожане опознали погибшего — им оказался местный 46-летний охранник Джордж Флойд. Друзья и знакомые Флойда заверили, что он был добропорядочным гражданином и ответственным работником.

В ФБР заявили о начале расследования обстоятельств смерти Флойда, в ведомстве проверят произошедшее на предмет нарушения гражданских прав. Четырех полицейских, причастных к аресту мужчины, уволили.

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