Стрельбу полицейских по чернокожим преступникам оправдали

Белые полицейские в США не стреляют в чернокожих нарушителей чаще остальных стражей порядка, несмотря на широко распространенные предубеждения. Это выяснили американские социологи, их выводы опубликованы в журнале PNAS.

Исследователи создали первую независимую базу, в которую занесли смерти от рук сотрудников правоохранительных органов. По их словам, это пришлось сделать, поскольку полная статистика по числу подобных происшествий в стране не собирается. В их базе присутствуют данные о расах как погибших, так и самих полицейских, а также о месте происшествия.

Социологи выяснили, что нет подтверждения теории о том, что белые полицейские применяли оружие против негров или латиноамериканцев чаще, чем чернокожие. По их словам, сотрудники разных рас одинаково часто стреляли в гражданское население, поэтому увеличение разнообразия в рядах полиции вряд ли уменьшит неравенство среди жертв.

При этом исследователи указывают, что вероятность чернокожего или латиноамериканца погибнуть от рук сотрудника полиции объясняется криминальной обстановкой в районе: офицеры чаще стреляют в представителей тех групп, которые совершают больше преступлений.

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Как отмечает РИА Новости, исследование не подтверждает заявлений сторонников движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), выступающего против насилия в отношении чернокожего населения. Они уверены, что полицейские непропорционально часто убивают невинных афроамериканцев, руководствуясь стереотипами.

«Наши выводы не оправдывают действия отдельных одиозных полицейских (...) Мы не говорим, что проявления расизма в принципе отсутствуют в жизни США. С другой стороны, данные противоречат идее, что белокожие офицеры чаще стреляют в представителей меньшинств», — подчеркнул Дэвид Джонсон из университета Мэриленда.

В феврале сообщалось, что полиция американского города Батон-Руж в Луизиане была вынуждена извиняться за фотографию своих сотрудников, на которой они загримированы под негров. Снимок был сделан в 1993 году.

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