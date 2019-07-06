Чернокожие совершили групповую кражу за 30 секунд

В деревне Плезант-Прери в американском штате Висконсин группа неизвестных совершила кражу в магазине одежды, сообщает WGN-TV. Канал публикует кадры с места преступления.

1 июля в магазин одновременно зашли 10 чернокожих мужчин, девять из которых, как отметил начальник местной полиции, «взяли столько вещей, сколько смогли унести». Не встретив сопротивления со стороны сотрудников магазина, они чуть менее чем через 30 секунд также вместе покинули торговую точку. Личности подозреваемых устанавливаются.

Сумма ущерба оценивается в 30 тысяч долларов.

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