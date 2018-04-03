Продавец заподозрил подростка в краже пива и убил его

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Анвар Газали

В американском штате Теннесси работника одного из супермаркетов обвинили в убийстве подростка, не заплатившего за товар. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, инцидент произошел еще 29 марта, однако в полицию о нем никто не сообщал. Как рассказали стражи порядка, чернокожего подростка, посетившего магазин в Мемфисе, заподозрили в краже пива. За ним на улицу отправился 28-летний продавец Анвар Газали (Anwar Ghazali). Он решил остановить молодого человека и один раз выстрелил в его сторону, однако, по-видимому, не понял, что попал и вернулся к работе.

Тело молодого человека обнаружила через два дня местная жительница. Подросток лежал возле ее дома, расположенного рядом с супермаркетом. Молодому человеку было 17 лет, его звали Дориан Харрис (Dorian Harris). После того, как о произошедшем стало известно, Газали арестовали.

В январе сообщалось, что в Лондоне арестовали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве торговца, отказавшегося продавать бумагу для самокруток. У молодых людей при покупке не было удостоверений личности, поэтому продавец им отказал.

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