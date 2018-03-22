В США чернокожий достал телефон около дома бабушки и был нашпигован пулями

В Сакраменто, Калифорния, полицейские застрелили безоружного чернокожего мужчину, перепутав телефон в его руке с пистолетом. Об этом сообщает Sacbee.com.

Нательные камеры полицейских запечатлели, как один из них просит мужчину показать, что у него в руках, а потом кричит: «У него пушка!» Затем раздаются выстрелы. Издание отмечает, что на записи не видно, в кого именно стреляли полицейские, и был ли подозреваемый вооружен.

Жертвой стал 22-летний Стифон Кларк (Stephon Clark). Он находился на заднем дворе дома своей бабушки и держал в руках телефон. Огнестрельного оружия у него при себе не было. По сведениям издания, в Кларка выпустили 20 пуль.

Сотрудники полиции прибыли в один из жилых районов Сакраменто после того, как кто-то сообщил о мужчине, который выбивал окна автомобилей. На место преступления также вылетел вертолет, находившиеся в нем полицейские видели, как мужчина, походящий по описанию на подозреваемого, сломал стеклянную дверь одного из домов, а затем перепрыгнул через забор и попытался сбежать.

«Основываясь только на данных видеозаписей, я не могу сделать вывод о сиюсекундных решениях полицейских, — заявил мэр города Даррелл Стейнберг (Darrell Steinberg), — Сначала должно завершиться расследование». Он добавил, что для того, чтобы прийти к каким-либо выводам, необходимо получить больше информации.

Представители власти не подтвердили личность погибшего. Его родственники сообщили изданию, что у Кларка была невеста и двое детей: одному из них три года, другому — год. Он также часто навещал свою пожилую бабушку.

Организация Black Lives Matter (интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения), назвала происшествие убийством и призвала власти к ответу.

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