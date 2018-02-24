Чернокожего грабителя расстреляли сотрудницы алкомаркета

В американском городе Талса (штат Оклахома) чернокожий мужчина решил ограбить алкогольный магазин, но встретил вооруженное сопротивление персонала. Об этом сообщает News On 6.

Инцидент произошел в магазине Forest Acres Liquor. Мужчина по имени Тайрон Ли (Tyrone Lee) ворвался в магазин и потребовал у женщины за прилавком содержимое кассы. Забрав деньги, афроамериканец попытался покинуть место преступления, но почему-то вернулся и обнаружил вооружившуюся пистолетом владелицу магазина. Завязалась драка и перестрелка, в ходе которой грабитель был ранен.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину. Афроамериканец, предположительно, причастен и к другим ограблениям, произошедшим в городе в последнее время. С тяжелыми ранениями он был доставлен в больницу, где врачи ввели его в искусственную кому. Владелица магазина также получила ранения, но ее жизни ничто не угрожает.

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