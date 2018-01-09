Подростки насмерть забили отказавшегося им продать сигареты торговца

Полиция Лондона арестовала 16-летнего подростка по подозрению в убийстве торговца, отказавшегося продавать бумагу для самокруток. Об этом пишет Daily Mail.

По словам очевидцев, в расположенный в столице Великобритании магазин зашли трое подростков и захотели купить бумагу для самокруток. Эта бумага также используется для употребления марихуаны. Так как у покупателей не было удостоверений личности, подтверждающих их совершеннолетие, продавец отказал посетителям в покупке.

Подростки напали на работника магазина, 49-летнего Виджая Пателя, уронили его на землю и нанесли несколько ударов. От полученных травм мужчина вскоре скончался в больнице.

Сообщается, что Патель в 2006 году переехал в Лондон из Индии, чтобы заработать на обучение своих детей. Старший сын Нил изучает компьютерные программы в Австралии.

В июле 2017 года суд в Китае приговорил к смертной казни человека, убившего родителей за отказ дать ему денег. Чтобы избавиться от свидетелей, молодой человек киркой забил насмерть всех соседей — всего 17 человек.

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