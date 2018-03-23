Четырехлетний американец случайно выстрелил в младенца

Четырехлетний мальчик случайно выстрелил в семимесячного младенца в США. Как передает The Independent, пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали, однако о его состоянии не сообщается.

Инцидент произошел днем 22 марта в городе Темпл (штат Техас). По словам очевидцев, полицейский выносил из дома в машину скорой помощи ребенка, который выглядел безжизненным и был в крови.

По информации полиции, во время произошедшего дома находился один из взрослых. Стражей порядка на место вызвала женщина. Откуда мальчик взял оружие, не сообщается.

Подобные инциденты в США не редкость. Так, в марте в Миссисипи девятилетний мальчик застрелил 13-летнюю сестру во время спора из-за видеоигры: девочка не хотела уступать игровой джойстик. А в октябре 2017-го четырехлетний американец нашел в грузовике дедушки ружье и случайно выстрелил ему в лицо. Мужчина скончался на месте.

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