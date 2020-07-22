Россия потребовала расследовать нападение полиции на журналистов Первого канала

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с нападением полиции на российских журналистов в Портленде. Об этом написал посол Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.

«Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах», — говорится в сообщении дипломата. Антонов добавил, что Москва так и не получила разъяснений по делу о нападении на другого российского журналиста, Михаила Тургиева из РИА Новости.

Ранее Москва возмутилась нападением полиции на российских журналистов в США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ожидает принятия мер по «созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом».

22 июля стало известно, что российские журналисты, освещавшие протесты в Портленде, подверглись атаке полицейских. Как рассказали в пресс-службе Первого канала, съемочная группа журналистки Юлии Ольховской «оказалась на пути у людей в камуфляже», которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась. Ольховскую сильно толкнули, а на оператора напали с дубинками, сообщил Первый канал. По его данным, репортеры получили ушибы и царапины, их камеру разбили.

Журналисты освещали протесты, которые продолжаются в Портленде около полутора месяцев. Митинги начались на фоне массовых беспорядков в городах США из-за чернокожего американца Джорджа Флойда, умершего при грубом аресте полицией.

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