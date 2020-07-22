В Кремле возмутились нападением полиции на российских журналистов в США

Россия считает возмутительным нападение полиции на российских журналистов в США и ждет от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению их личной безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков добавил, что российская сторона также ожидает принятия мер по «созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом».

Ранее 22 июля стало известно, что российские журналисты, освещавшие протесты в Портланде, подверглись атаке полицейских. Как рассказали в пресс-службе Первого канала, съемочная группа журналистки Юлии Ольховской «оказалась на пути у людей в камуфляже», которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась. Ольховскую сильно толкнули, а на оператора напали с дубинками, сообщил Первый канал. По его данным, репортеры получили ушибы и царапины, их камеру разбили.

Журналисты освещали протесты, которые продолжаются в Портленде около полутора месяцев. Митинги начались на фоне массовых беспорядков в городах США из-за чернокожего американца Джорджа Флойда, умершего при грубом аресте полицией.