Телеканал «Дождь» оспорит в суде решение о включении в список СМИ-иноагентов

Телеканал «Дождь» (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) сообщил о том, что планирует обжаловать решение о включении в список СМИ-иноагентов. Как написал главный редактор канала Тихон Дзядко в Telegram, представители канала намерены оспорить присвоение статуса иноагента в суде.

«Телеканал "Дождь" сегодня подаст иск в связи с включением телеканала в реестр "СМИ-иноагентов", оспаривающий это решение», — отметил Дзядко.

В конце октября Роcкомнадзор исключил телеканал «Дождь» из списка средств массовой информации, получающих иностранное финансирование. Тогда же Дзядко отметил, что вопрос об исключении из реестра иностранных агентов решает Минюст, однако в российском законе отсутствует процедура выхода из этого списка.

Минюст внес «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов 20 августа. Как пояснили в ведомстве, канал получил 130 тысяч евро (11,2 миллиона рублей) от Европейского союза и опосредованное финансирование из-за границы. Кроме того, в список попали издание «Важные истории» и семеро журналистов.