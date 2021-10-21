Телеканал «Дождь» исключили из списка получающих иностранное финансирование СМИ

Роcкомнадзор исключил телеканал «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) из списка средств массовой информации, получающих иностранное финансирование. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на руководство телеканала.

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева заявила, что Роскомнадзор принял это решение, так как за прошедший период у телеканала не было иностранного финансирования. При этом она отметила, что «Дождь» по-прежнему числится в базе Минюста как иностранный агент.

Главный редактор телеканала Тихон Дзядко объяснил исключение из списка заморозкой договора на финансирование с Европейским союзом. «Это формальная процедура: раньше мы уведомляли РКН об иностранном финансировании (договор с Евросоюзом) — так же, как это делает, например, RT, и потому были в этом реестре. В третьем квартале не уведомляли, потому что договор заморожен», — уточнил он.

Дзядко добавил, что вопрос исключения из списка иноагентов решает Минюст, однако в российском законе отсутствует процедура выхода из реестра. «Процедура выхода из иноагентства не предусмотрена в принципе — в этом одна из многочисленных особенностей этого закона. Мы продолжаем готовить иск в суд на включение "Дождя" в реестр иноагентов, и в скором времени подадим его», — подчеркнул он.

20 августа Минюст внес «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. Как пояснили в ведомстве, канал получил 130 тысяч евро (11,2 миллиона рублей) от Европейского союза и опосредованное финансирование из-за границы. Кроме того, в список попали издание «Важные истории» и семеро журналистов. Главред «Дождя» Тихон Дзядко пообещал обжаловать решение ведомства в суде.