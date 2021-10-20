«Эхо Москвы» отреагировало на предупреждение Роскомнадзора

Редакция «Эха Москвы» не получила от Роскомнадзора письменного предупреждения за публикацию на сайте материала, возбуждающего, по заявлению ведомства, социальную рознь по отношению к христианским священникам. Об этом «Ленте.ру» заявили в издании.

«19 октября Роскомнадзор вынес изданию "Эхо Москвы" официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства РФ. Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни относится к экстремистской деятельности», — говорится в официальном заявлении Роскомнадзора.

Речь идет об опубликованном на сайте издания материале с прикрепленным к нему видео, содержащим информацию, которая, как уточнили в Роскомнадзоре, «возбуждает социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемым по религиозному признаку, а именно к христианским священникам».

В Роскомнадзоре потребовали от редакции удалить видео и проинформировать о результатах. В пресс-службе ведомства добавили, что передали в Генпрокуратуру материалы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Нет документа — нет комментария

В редакции «Эха Москвы» отказались комментировать вынесенное Роскомнадзором предупреждение по поводу своего материала, поскольку еще не получили официальной бумаги.

«Алексей Алексеевич пока не может прокомментировать ситуацию, поскольку официальная бумага, то есть документ от РКН, нам еще не пришел. Нет документа — нет комментария. Только вчера вынесли, документ еще не пришел», — заявили в издании.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор пригрозил телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и главному редактору его сайта Владимиру Моторину штрафами за распространение информации об НКО, признанной в России иностранным агентом, без указания на ее статус в одной из публикаций.