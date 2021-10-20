В России с начала года удалили 3,5 тысячи интернет-страниц с фейками о COVID-19

Роскомнадзор: за два месяца в интернете выявлено 707 страниц с фейками о COVID-19

Роскомнадзор (РКН) сообщил, что с начала текущего года ими было заблокировано или удалено 3516 интернет-страниц с фейками о COVID-19, передает РИА Новости.

Также в ведомстве уточнили, что 707 из этих 3,5 тысячи интернет-страниц было выявлено за последние два месяца — с 21 августа по 20 октября. Среднемесячное количество выявляемых материалов значительно не изменилось, добавили в РКН.

Роскомнадзор напомнил, что за правонарушения, связанные с распространением фейков о коронавирусе, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям, был подписан 1 апреля 2021 года.

В сентябре сообщалось, что противница вакцинации из США, заявлявшая, что COVID-19 «не опаснее несварения желудка», заразилась вирусом, описала страшные боли и попросила молиться за нее.

