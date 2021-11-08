Движение «Российская ЛГБТ-сеть» внесли в список иноагентов

Министерство юстиции России внесло движение «Российская ЛГБТ-сеть» (фонд «Сфера», выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети», признан иностранным агентом) в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в список СМИ-иноагентов также включили пятерых журналистов и юристов.

Ранее стало известно, что правительство России сделает поблажки некоторым СМИ с иностранным финансированием. Минцифры предложили добавить в список изданий, которые могут не отчитываться перед Роскомнадзором, СМИ, которые финансируются субсидиями из бюджета, а также те, учредителями которых являются федеральные органы государственной власти России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что предложения отменить закон об иноагентах являются радикальными. Он напомнил, что решение о признании иноагентом организация может оспорить через суд.