Хабенский и Хаматова попросили Путина изменить закон об иноагентах

Российские благотворительные фонды попросили президента Владимира Путина изменить закон об иноагентах, исключив их организации из-под его действия. Об этом изданию «Такие дела» сообщил учредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский.

Под письмом подписались более 40 человек, их список пополняется. Среди подписавшихся — учредитель фонда «Подари жизнь», актриса Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда, актер Константин Хабенский, соучредитель «Подсолнуха», режиссер Тимур Бекмамбетов, попечитель фонда «Дети-бабочки», актриса Ксения Раппопорт.

Также главы фондов предложили дать право некоммерческим организациям (НКО), уже включенным в список иногентов, выйти из реестра в случае изменения закона. В обращении они указали, что благотворительные организации уже контролирует Минюст, их деятельность не является политической и «следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона».

Кроме того, авторы обращения обращают внимание на то, что действие закона об иноагентах не распространяется на религиозные организации, госкорпорации и созданные ими НКО, государственные и муниципальные учреждения, международные фонды, торгово-промышленные палаты и объединения работодателей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что закон об иностранных агентах не запрещает журналисту или изданию иметь свое мнение по какому-то вопросу. При этом Путин пообещал изучить «размытые критерии» в законе об иноагентах.

До этого стало известно, что правительство сделает поблажки некоторым СМИ с иностранным финансированием. Минцифры в поправках предложили добавить в список изданий, которые могут не отчитываться перед Роскомнадзором, те СМИ, которые финансируются субсидиями из бюджета, и те, учредителями которых являются федеральные органы государственной власти России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности отменить закон об иноагентах, отметил, что такие инициативы радикальны, однако правоприменительная практика закона может обсуждаться. Он также напомнил, что решение о признании организации иностранным агентом можно оспорить через суд.