Муратов назвал ответ Путина на вопрос об иноагентах абсолютно дружелюбным

Президент России Владимир Путин дружелюбно ответил на вопрос про закон об иностранных агентах. Об этом главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он назвал ответ Путина ожидаемым и связал его с имеющейся у главы государства «своей устойчивой картины мира», в которой все «распределено по определенным ячейкам». «Кто враги России, кто друзья России, кто иноагенты, кто работает за страну, а кто против», — добавил Муратов.

При этом он подчеркнул, что считает ответ президента «абсолютно дружелюбным» в отношении «Новой газеты».

Ранее во время пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» Дмитрий Муратов задал Владимиру Путину вопрос о размытых критериях в законе об иноагентах. Глава государства отметил, что наделение соответствующим статусом лишь позволяет «окрашивать» иностранное финансирование, и пообещал проверить соответствующий документ на предмет размытости критериев.