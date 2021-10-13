Путин оценил возможность признания Муратова иностранным агентом

Путин: Муратов не станет иноагентом в РФ, если не будет прикрываться Нобелевкой как щитом

Президент России Владимир Путин оценил возможность признания главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова иностранным агентом после вручения ему Нобелевской премии мира. Его слова приводит РИА Новости.

Путин, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что журналист не будет признан таковым, если «не будет нарушать закон и прикрываться премией как щитом».

Президент страны также добавил, что считает преследование журналистов ненормальным.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поздравил Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира, назвав журналиста талантливым, смелым и приверженным своим идеалам.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира», как гласит объяснение Нобелевского комитета.